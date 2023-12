Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Mario Rui potrebbe rientrare a breve fra i convocati di Mazzarri. Lo stesso tecnico ha detto che dovrebbe essere tra i disponibili per la partita contro il Braga. Mazzarri , in questo senso, avrebbe a disposizione un terzino di ruolo, visto che la posizione del portoghese l’ha assunta Natan dopo l’infortunio di Olivera.