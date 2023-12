SOCIAL – Striscione vergognoso della Curva Nord dell’Inter contro Napoli e i napoletani!

Stanno circolando da diverse ore le immagini di uno striscione messo in atto dagli esponenti ultras della Curva Nord dell’Inter contro Napoli e i napoletani.

A poche ore dall’inizio del match, infatti, su X sono emerse le foto di due striscione con le seguenti scritte: “Ieri, oggi e domani, odio per Napoli e i napoletani. La vostra razza d’infami, la vergona dell’umanità”. Un gesto ingiustificabile testimoniato dai tantissimi commenti degli stessi sostenitori dell’Inter, che hanno sottolineato in rete la propria indignazione e il forte disaccordo nei confronti di un tale gesto che non può parte di questo bellissimo sport che è il calcio.