La Repubblica – Mazzarri ritorna a Fuorigrotta: le emozioni del tecnico toscano

Walter Mazzarri ritorna nello stadio che l’ha reso grande agli occhi dei partenopei.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica: “Trapelano però lo stesso le emozioni forti che sta vivendo WM, talmente coinvolto nell’operazione rilancio da ritornare dalla trasferta europea in Spagna con febbre (da stress), afono e il ginocchio dolorante. Mazzarri vive la sua professione nella maniera più viscerale possibile e anche per questo era entrato nel cuore della gente di Napoli, prima di andare via alla ricerca di nuove avventure nella ormai lontana primavera del 2013”.