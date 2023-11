Secondo quanto riporta il sito ufficiale dell’Inter, mister Inzaghi dovrà fare a meno di un titolarissimo per il big match contro il Napoli di domenica sera. Il giocatore che non prenderà parte alla partita è Alessandro Bastoni, il difensore italiano classe 2000. Il calciatore nerazzurro non ha ancora smaltito l’infortunio al polpaccio subito durante il ritiro della Nazionale italiana.