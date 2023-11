Brambati: “Il Napoli se batte l’Inter può dire la sua per lo Scudetto”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del match Napoli-inter. Ecco cosa ne pensa:

“Cambierebbe qualcosa solo se vincesse il Napoli, perché lo riporterebbe dentro la sfida Scudetto che sembrava un miraggio fino a poco tempo fa. Vincendo con l’Inter, il Napoli rientrerebbe in corsa, anche se non è fuori neanche adesso visto quante partita mancano ancora e sappiamo le trappole che nasconde il campionato. L’Inter-2 comunque non è paragonabile con l’Inter titolare. Lautaro è insostituibile, ad esempio“.