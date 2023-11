Sky – Mazzarri orientato verso la convocazione di Osimhen a Bergamo

Victor Osimhen potrebbe finire molto probabilmente nella lista dei convocati per Atalanta-Napoli.

Come riportato infatti da Sky Sport pochi minuti fa, infatti, il centravanti nigeriano sta recuperando dall’infortunio e dovrebbe partire dalla panchina per il match del Gewiss Stadium, il primo del ritorno in azzurro di Walter Mazzarri. La presenza del nigeriano è fondamentale per il Napoli. In base all’evoluzione della partita, poi, il tecnico potrà valutare se inserire o meno il 9 dei partenopei all’interno del match. La via per la reintegrazione definitiva è sempre più in discesa.