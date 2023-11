L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla difficoltà di rendimento del centrocampo azzurro. Secondo il quotidiano in questa stagione finora i perni del centrocampo azzurro non hanno brillato a parte Zielinski che è stato più efficace sotto porta. Anguissa ha avuto qualche problema fisico, mentre per Lobotka Garcia chiede cose diverse e lo slovacco sta cercando di realizzarle. Quando il tecnico francese riuscirà a entrare in sintonia con la mediana il Napoli troverà la forza per riprendere un cammino competitivo, che consenta di difendere fino alla fine lo scudetto conquistato nel maggio scorso. Perché è lì in mezzo che si trovano gli equilibri per effettuare le due fasi di gioco. Perché se bisogna costruire più occasioni sotto porta e serve anche una maggiore copertura per non rischiare troppo in fase difensiva.