L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un dato riguardante Napoli-Milan. Secondo il quotidiano i rossoneri hanno sempre vinto soltanto lontano da San Siro. Calendario alla mano, infatti, l’unica sconfitta in trasferta incassata finora è arrivata nel derby. A rendere ancora più intrigante l’incontro di domani sera c’è anche il dato che vede invece il Napoli annaspare quando gioca al Maradona. Basti pensare che gli stop in questa stagione sono arrivati sempre a Fuorigrotta con la Lazio e la Fiorentina e con il Real Madrid in Champions.