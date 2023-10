L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Juan Jesus. Secondo il quotidiano Juan Jesus sta per tornare in squadra dopo essere stato infortunato per diverse settimane. Il suo ritorno è visto come un’opportunità per il manager Rudi Garcia di avere più opzioni nella rotazione del reparto difensivo. Il suo ritorno sarà utile per dare respiro alla difesa e affrontare la congestione del calendario. A differenza del brasiliano invece Osimhen avrà bisogno di più tempo per recuperare.