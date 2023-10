Giordano: “Napoli? Ha potenzialità per ottenere risultati. Su Raspadori…”

Bruno Giordano, storico ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino.

Giordano ha risposto ad alcune domande sul rendimento della formazione partenopea: “Secondo me il Napoli sta facendo bene, la stagione è lunga; il primo posto è a soli 5 punti e sono passate solo nove giornate. Anche la qualificazione agli ottavi di Champions non è a rischio”.

Poi, si esprime sul ruolo di Raspadori, chiamato a sostituire Victor Osimhen: “Secondo me l’assenza di Osimhen non si sta facendo sentire, Raspadori è un giocatore che sa gestire la pressione, il suo ruolo è quello del centravanti ed è quello che gli ho detto, deve segnare il più possibile”.

Infine, dà la sua opinione sul rendimento dei giocatori azzurri dopo la vittoria dello scudetto: “Giocatori rilassati dopo il successo della scorsa stagione? Per me no, più che rilassamento dico che c’è stata qualche incomprensione tra allenatore e giocatori. Ma i giocatori devono capire che ogni stagione è a sé; non bisogna aspettarsi la stessa stagione dell’anno scorso. Di certo, questa squadra ha grandi potenzialità per fare un ulteriore buon campionato”.