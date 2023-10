L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano senza Osimhen, il georgiano è il vero fulcro dell’attacco di Rudi Garcia. Il fenomeno georgiano ha dimostrato prestazioni di alto livello recentemente, segnando gol e fornendo assist contro il Verona e l’Union Berlino. Inoltre Kvaratskhelia ha preso in mano la squadra quando necessario, come nel caso della sconfitta contro la Fiorentina. Davanti al proprio pubblico, in una grande sfida come quella di domani, il georgiano sarà chiamato ad un’altra prestazione importante.