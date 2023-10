Osimhen, niente Maradona per Napoli-Milan: ecco quando tornerà il bomber azzurro

Osimhen non assisterà dalla tribuna al match di domenica sera tra Napoli e Milan. Ne parla oggi la Repubblica

Non sarà neanche in tribuna, invece, Victor Osimhen. L’attaccante è rientrato in Nigeria: ha chiesto e ottenuto al presidente De Laurentiis un permesso per motivi familiari. Il via libera è ovviamente arrivato già martedì ( quando il numero 9 ha preso l’aereo per Francoforte assieme ad alcuni tifosi) e il rientro è fissato probabilmente la prossima settimana. Osimhen ha rimediato una lesione di medio grado del bicipite femorale destro. Il recupero è fissato dopo la sosta di novembre, ma è difficile fare adesso previsioni. Molto dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni“.