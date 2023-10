ULTIM’ORA – La Svezia di Cajuste non scende in campo per il secondo tempo contro il Belgio per un attentato!

Si ferma la partita valida per le qualificazioni ai prossimi europei tra Belgio e Svezia! Il giocatore del Napoli, Jens Cajuste, ed i suoi compagni di squadra, hanno scelto di non scendere in campo per il secondo tempo del match per via di un attentato avvenuto nel pieno centro di Bruxelles.

La sparatoria partita da un kalashnikov, da parte di un membro dell’ISIS, ha provocato diversi feriti e ben due vittime. Costoro altro non erano che due tifosi svedesi recatisi oggi nella capitale belga per assistere alla partita. Il match è stato sospeso e l’attentatore è stato già arrestato dalle autorità competenti.