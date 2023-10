Il Napoli perderà il suo centravanti titolare per almeno un mese.

Luigi De Canio, ex allenatore degli azzurri, si è espresso sulla sua assenza in tal senso a Radio Kiss Kiss Napoli: “Credo che l’infortunio di Osimhen possa pesare in maniera sicuramente pesante sulla squadra. Ora sarà importante verificare lo stato degli azzurri subito dopo questa piccola sosta”.