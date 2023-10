Ostigard: “Difficile descrivere la sensazione del gol con il Real Madrid, sul campo sono felice e do il massimo”

Il difensore del Napoli Leo Ostigard ha parlato ai microfoni del giornale norvegese Tv 2 della rete segnata contro il Real Madrid. Queste le sue parole: “Difficile descrivere la sensazione del momento in cui ho segnato. Non capisci molto, è qualcosa che avevo in mente fin da bambino, ed è accaduto improvvisamente. Mio cugino è stato per me come un fratello per molti anni. Ho giocato tantissimi anni con lui a calcio, al gol era sugli spalti e ha pianto per 20 minuti. Quando non gioco posso annoiarmi e arrabbiarmi. Quando non posso giocare e fare la cosa che amo così tanto è difficile. Ho però imparato ad affrontare al meglio la cosa nel corso degli annie quando riesco a scendere in campo me la godo ancora di più. Chiamo sempre i miei genitori, le mie sorelle, fratello, i nonni e gli zii. Mi conoscono molto bene e vedono la differenza nel mio umore. Quando le cose vanno per il verso giusto devi essere felice, mentre quando ti si ritorce un po’ contro non sono felice. Così dovrebbe essere, altrimenti mi sembra di prendere la scintilla che ho sempre avuto”.