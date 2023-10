Notizia clamorosa riportata da Dazn che se confermata potrebbe incidere non poco sul futuro di Victor Osimhen al Napoli. Secondo l’emittente televisiva, il nigeriano starebbe pensando di cambiare agente. La sua idea è quella di sostituire il potente procuratore Roberto Calenda, che fino a pochi giorni fa minacciava di portare il Napoli in tribunale per i video “contro” il suo assistito, con un agente francese.

Ecco il tweet di Dazn: