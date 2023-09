L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime di formazione del Napoli per la partita di Lecce. Secondo il quotidiano Raspadori e Lindstrom stiano cercando di prendere il posto di Politano nell’undici titolare. Politano è stato uno dei migliori giocatori finora, dimostrando grande produttività anche nelle situazioni più difficili. La sua presenza è fondamentale per la squadra, soprattutto in vista della Champions League. Raspadori e Lindstrom sembrano pronti a sfruttare le loro opportunità per far respirare Politano e contribuire al successo della squadra.