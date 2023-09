EURORIVALI – Real Madrid: solo due difensori centrali disponibili per Girona e Napoli ma recupera Vinicius

La squadra di Carlo Ancelotti, in attesa del match di Champions League contro il Napoli, deve prima affrontare il Girona in campionato.

Sorprendentemente primo in classifica con ben 19 punti, il Girona ospita i blancos allo stadio Montilivi alle 18.30.

L’ex allenatore del Napoli è preoccupato per le due intense sfide che affronterà la sua squadra; il Real può contare solo su Rudiger e Nacho in difesa dopo l’infortunio di Alaba a Las Palmas e con Militao ancora ai box. Ottimismo per Vinicius.

Il difensore del Real, a causa di una lesione agli adduttori, è stato costretto al cambio durante la partita di mercoledì scorso contro Las Palmas, ma Ancelotti non esclude la sua presenza nel match contro il Napoli: “L’infortunio di David Alaba non è gravissimo, contro il Napoli potrebbe farsi trovare pronto. Le pause internazionali sono il problema. I giocatori sono stanchi e non c’è tempo per recuperare”.

Inoltre, il tecnico dei blancos si esprime anche su Vinicius, completamente recuperato dall’infortunio: “Vinicius sta bene, giocherà dall’inizio e poi vedremo quanti minuti potrà durare. Penso che possa durare 90 minuti, dipende da cosa gli chiederò di fare. Vediamo quanto potrà durare. Lo vedo molto bene, è completamente guarito.“