CdS, verso Braga-Napoli: Garcia pronto a schierare tre volti nuovi dal 1′ rispetto a Marassi

Mercoledì, alle ore 21, il Napoli inizierà il suo percorso in Champions League sfidando il Braga di Arthur Jorge.

Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che Rudi Garcia possa schierare dal 1′ tre volti nuovi rispetto agli undici titolari scesi in campo sabato sera contro il Genoa.

In difesa, bisognerà valutare le condizioni di Rrahmani, tornato affaticato dagli impegni con la Nazionale albanese. Sicura, invece, la presenza di Mathias Olivera, così come quella di Politano in attacco.