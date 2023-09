Gazzetta – Bilancio mercato estivo, il Napoli al terzo posto: queste le cifre spese

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, ha pubblicato i numeri relativi al mercato estivo della Serie A. Secondo questo report il Napoli è al terzo posto per gli acquisti con 100 milioni di euro spesi, dietro solo a Milan (113) e Inter (101). Inoltre, la società partenopea si trova al quarto posto come saldo negativo con -26 milioni considerando anche le cessioni. Questo quanto riporta il quotidiano:

“Pure il Napoli ha fatto 100 come acquisti, ma con un saldo finale di -26 milioni. De Laurentiis ha arricchito Sassuolo e Verona con i riscatti di Raspadori (25) e Simeone (12), affari conclusi in prestito nel 2022. Ma ha anche investito su Lindstrøm dell’Eintracht (25), Cajuste del Reims (12) e Natan dal Bragantino (10), oltre alle operazioni Caprile e Cheddira con la “gemellata” Bari (16 in tutto). Il Napoli ha ammortizzato un po’ le spese grazie alla cessione di Kim, preso dal Bayern pagando la clausola (50 milioni), e agli addii di Petagna, riscattato dal Monza, e Lozano, volato al Psv”.