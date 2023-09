CdS – Infortunio Politano, lunghi tempi di recupero: le ultime

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Matteo Politano, fermo a causa di un infortunio subito con la Nazionale lo scorso sabato, ha avviato la fase di terapia per il recupero. Non riuscirà ad esserci per la sfida contro il Genoa, ma l’obiettivo è rivedere il campo mercoledì per la prima sfida di Champions della stagione.



“Politano è tra coloro che sono sospesi, perché con l’elongazione del soleo bisogna andarci cauti: sta cominciando un tour de force mica da ridere, si giocherà ogni tre giorni, ci sarà la Champions, il campionato con un turno infrasettimanale e la necessità, quasi l’urgenza, di non sbagliare, e dunque… Dunque, Politano procede di differenziato, com’è inevitabile che sia, ascolta la risposte del corpo e poi procederà con quelle della scienza, vorrebbe essere pure a Marassi e, dovesse farcela, sarebbe quindi utilizzabile, magari part-time: perché è inutile azzardare”. Scrive il quotidiano.