CdS – Addio Kim: non solo Bayern Monaco e United. C’è un altro club in pressing su di lui

Il futuro di Kim Min-jae è ormai lontano da Napoli. Le varie voci di mercato emerse negli ultimi giorni hanno accostato il giocatore al Bayern Monaco, considerata anche la frenata da parte del Manchester United nel portare avanti la trattativa.

Sebbene i tedeschi siano in pole per aggiudicarsi il cartellino del difensore sudcoreano, non è da escludere l’inserimento a sorpresa di una big di Premier League. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta del Manchester City.

Il club inglese, infatti, sta provando in extremis a chiudere l’affare. Per la gioia di Pep Guardiola, grande estimatore del giocatore.