CdS – Calciomercato, il Napoli ha adocchiato un giocatore della Salernitana

Non solo Beto tra i nomi in lista per sostituire Victor Osimhen. In caso di cessione del nigeriano, il Napoli potrebbe farsi avanti per Boulaye Dia della Salernitana.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante senegalese stuzzica il club partenopeo, vista anche l’ottima stagione disputata con la squadra granata. Sul suo cartellino, però, c’è una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, esercitabile entro e non oltre il prossimo 15 luglio.

Da valutare se la società di De Laurentiis sferrerà il colpo.