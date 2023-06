Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Il Messaggero, pare che Giovanni Simeone abbia dato l’ok per il suo trasferimento alla Lazio. L’argentino potrebbe diventare il vice di Ciro Immobile, quest’anno non al top della sua condizione.

Il Napoli valuterà l’eventuale l’offerta della Lazio. Se la cifra proposta dovesse essere parecchio inferiore ai 20mln di euro, il Cholito proseguirà in maglia azzurra.