CdS – Altri rinnovi pronti in casa Napoli. Vicine le firme di Rrahmani e Kvaratskhelia

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano dopo la conquista dello scudetto tanto agognato, la squadra azzurra si prepara per il futuro con l’adeguamento dei contratti dei suoi giocatori principali. Rrahmani ha già firmato il prolungamento del suo contratto e presto ci sarà l’ufficialità. La trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia procede con tranquillità e si prevede un aumento dell’ingaggio, la decisione finale verrà presa al termine del campionato.