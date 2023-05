Luciano Spalletti, oggi, in conferenza stampa presenterà la sfida tra Monza e Napoli e probabilmente parlerà anche del suo futuro. Qui potrete seguire la diretta testuale con tutte le dichiarazioni:

Avete parlato di programmi?

“Ho già riposto, le ripeto quello che ho detto prima. E’ la scocietà a gestire tutto, non posso passare davnti”

Lei, dal primo momento, parla di percorso, ed è un patrimonio importante che lascia a Napoli. E lei è soddisfatto dal confronto di ieri sera?

“Quello che mi ha fatto più èpiacere è avere avuto la possibilità di dare tutto me stesso, perché la società ha fatto un granidssimo lavoro di riorganizzazione della squadra; quando io, ieri sera, parlo di fare due passi corretti, mi riferisco a vincere e valorizzare la rosa. Lo abbiamo fatto, per cuoi il jostro futuro è brillante, e il riferimento a questi due passi rigiarda i miei 2 camipionati, a come abbiamo giocato e al lavoro della società. Io ho avuto la possibilità dinlavorare con dei giovani carichi di responsabilità, che possono anche aprire un ciclo. Poi, sull’incontro… sono soddisfatto della bella serata, il presidente sceglie dei bei vini anche se intendo e ne capisco poco. Io ho detto quwllo che dovevao dire”

Si può dire…

“No, non si può dire dell’incontro di ieri, che ho fatto delle richieste della società. Io con lei ho timore: è bello grosso”

Bianchi ha detto che lei ha capito Napoli. Napoli ha capito abche lei? E allora, per l’ appaluso, ci dice la formazione?

“Per me diventa impossibile, essendo uno abbastanza rigido ai festeggiamenti e all’allegria per la fatica che è stata fatta nella preparazione del mio lavoro,e lo so che sono fatto male, ma quando si tratta di Napoli, del suo soloe, della sua gioia, è difficile restare indifferenti: la tua èelle diventa azzurra. Io quando inizo a lavorare, difenbdo lasocietà, i giocatori; poi si va a lavorare anche sul rapporto con l’ambiente, perché si tratta di Napoli, è un ambiente bellissimo; con il presidente, le prime volte che sono arrivato, cercavo di far riespolidere l’entusiamo allao stadio e di far riepsoldere la piazza. poi, io riconosco che la gente è sempre stata al nostro finaco, e alla fine ci hanno fatto vedere di cposa sono capaci. E’ una cosa beella, che per me ripaga le notti insonni ad amare il Napoli, perché ho dato rutto me stesso, anche qualcosa in più, per cui sono felice ora, a modo mio”

Ci dice la formazione?

“Ve la devo dire tutta? Secondo me è bene essere corretti, nel senso che biosgna dare spazio ai giocatori che hanno giocato poco>; ci sranno 2.3 cambi a partita, poi contro l’Inter si fa un ragionamento differente, e poi arriveremo all’ultima partita. Ma non so i nomi di qeui 2-3 cambi? Ditemi voi, date una mano. Io devo pensare a questa cosa qui: gioca Berezsynski, perché Di Lorenzo può riposare una gara”

Lei ha smorzato gli entusiasmi. WQuando ha capito di essere vicino al tricolore?

“Non è solo un momento, son tanti. Da quando sono arrivato, si parlava di costruzuoine, e allora è facile per me rispondere, perché sulle casacche ho fatto mettere quel motto: “Sarò con te, e tu non devi mollare”!. La canzone poi parla di un sogno del cuore. Dunque, le notre intenzioni era di raggiungere quel sogno, perché quando alludete al fatto che io fosssi scettico a inizuo anno, a me non piace epoi risponderò. Perché, quando mi domandaste se ero felice della squadra che efra stata costruita, io rispondevo di sì. E voi, suio giornali, dicevate che ero scettico: io mi sono ritagliato questi articoli perché mi ricorda il percorso, e nel percorso c’erano anche i timori, i dubbi sulla notrs squadra, non solo la gioia che abbiamo dato. La mentalità che abbiamo cotsruito nel modi di alkenare, nel modo di freuentare l’ambeinte, nel modo di scrivere i messaggi ai giocatoiri in palestram, sui muri, ma le mie intenzioni era di raggiungere quel sogno”

A Napoli si parla sempre di Sarri, lo ha evidennziato anche lei. Lei potrebbe superare 91 punti: è questo l’obiettivo di questa squadra?

“Quando una squadra ha basato la sua felicità su quello che accade in campo, poi bisogna giocare le partite perché è lì che noi lavoriamo, è lì che sentiamo gli affetti. Anche perché ci saranno stadi pieni, con pezzi di cuore azzurro dove andremo a giocare, per cui bisogna farlo bene: è una coosa difficile e anche un po’ nuova, perché dovremo alternare i festeggiamenti, ma dovremo anche giocare del bel calcio come sappiamo fare. Abbbiamo chiuso questo discorso in anticipo, eppure cpntro la Fiorentina siamo statti perfetti per voglia, perché forse, dopo due giorni di festeggiamenti, ci si aspettava una squadra scarica, invece non è stato così”

L’incontro di ieri è stato importante e credo che ieri sera ci sia stato un paasoo avanti per il suo futuro a Napoli. Che ne pensa?

“E’ chiaro che fare riunioni nei ristoranti di Napoli dove si mangia bene, è difficile parlare di lavoro perché la bocca è sempre èiena. E’ tutto molto chiaro, ma i dettagli è giusto che siano esposti dalla società, perchgé io non sono più grande di loro, dunqeu tutte le domandde sull’incontro avranno questa risposta da me. Parlerà la società dell’incontro di ieri sera, è una loro prerogativa, è corretto così; io penso solo a lavorare e a finire bene la stagione”

“Grazie, troppo gentili. Faccio anche un applauso a voi”

Spalletti viene introdotto da un applauso da tutta la sala stampa