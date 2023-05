Monza-Napoli – Le probabili formazioni di Sky Sport, mister Spalletti prepara ben otto cambi

Domenica il Napoli sarà a Monza, dove affronterà la compagine allenata da Raffaele Palladino, già certa della certezza da 2 settimane. Gli azzurri sono sicuro dello Scudetto dallo scorso 4 maggio, proprio per questo mister Spalletti si prepara a cambiarne tanti rispetto alla sfida con la Fiorentina. Come riporta Sky Sport per la trasferta in Lombardia il Napoli è pronto a cambiare ben 8 giocatori rispetto all’ultima partita. In porta dovrebbe esserci Meret al posto di Gollini, e in difesa dovrebbe fare il suo esordio in campionato Bereszynski. Al centro della difesa Rrahmani e Juan Jesus sostituiranno Kim ed Ostigard, mentre sulla fascia sinistra ci sarà ancora Olivera. A centrocampo ben due cambi per gli azzurri, con il ritorno del metronomo Lobotka, e il napoletano Gianluca Gaetano, che saranno al fianco di Frank Anguissa. In attacco sulla fascia destra ci sarà Elif Elmas, sulla sinistra pronto all’esordio dal primo minuto Zerbin, e al centro dell’attacco il solito Victor Osimhen. Dall’altra parte in attacco dovrebbe partire titolare l’ex di giornata Andrea Petagna, con alle sue spalle Caprari e il capitano Matteo Pessina. Queste le probabili formazioni:

Monza – Di Gregorio; Izzo; Marì; Caldirola; Ciurria; Rovella; Machìn; Carlos Augusto; Caprari; Pessina; Petagna

Napoli – Meret; Bereszynski; Rrahmani; Juan Jesus; Olivera; Anguissa; Gaetano; Lobotka; Zerbin; Elmas; Osimhen