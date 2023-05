Giuffredi: “Di Lorenzo ha dimostrato di essere uno de migliori terzini d’Europa, la sua volontà è di restare”

Mario Giuffredi, agente di molti calciatori del Napoli come Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso di ‘Marte Sport Live’. Tra i vari argomenti c’è anche quello della permanenza a Napoli del capitano Giovanni Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Fino al 4 giugno non parleremo di contratti e di altro, lo faremo solo dopo. Giovanni ha dimostrato di essere uno dei terzini più forti in Europa, un leader silenzioso e indiscutibile dello spogliatoio, ma anche un ragazzo molto intelligente. Le parole del presidente fanno sempre enorme piacere, la volontà del ragazzo è quella di restare, speriamo le parole del presidente si tramutino in fatti”.