KKN – Non solo Juve, Giuntoli ha 4 offerte: incontro in settimana con ADL

Cristiano Giuntoli sembra da ormai mesi vicino alla Juventus, ma il DS ha anche altre offerte. Le strade del Napoli e del suo direttore sportivo sembrano essere sempre più lontane, dopo 8 stagioni in azzurro Giuntoli potrebbe lasciare il club. A suonare le sirene è ormai da quasi 6 mesi la Juve, ma non solo i bianconeri su di lui. Pare infatti che tre club inglesi vorrebbero accaparrarsi il direttore. Secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli, in settimana potrebbe esserci un incontro con De Laurentiis per discutere del futuro.