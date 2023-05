CorrSport – Il giorno dopo sa di riscatto: un trionfo che aspettava tutta Napoli

Il giorno dopo sa di rivalsa, di traguardo storico per il Napoli e per Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il trionfo di ieri sera segna uno spartiacque nella storia del club azzurro ed è fondamentale per tantissimi aspetti: “Oggi è bello essere napoletani (anche per chi, come me, non lo è). Perché è il giorno del riscatto: l’ambito non è il sociale, riferimento banale, usurato, la solita palla. Questo (riscatto) è totalmente sportivo. C’è qualcosa di anomalo e terreno nel terzo scudetto, forse il più atteso e importante della storia del club, anche perché ottenuto senza la genialità marziana di Diego Maradona: c’è la certezza che si tratti di un successo senza ombre, né sospetti, senza se e senza ma”.