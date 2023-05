Tempo libero e gioco online: due realtà legate a doppio filo

Stando a quanto emerso dal Rapporto E-Commerce Italia, il legame tra tempo libero e gioco online è molto solido. Casaleggio Associati, infatti, ha sottolineato quanto segue: grazie alla spinta data al comparto, il gambling ha saputo aiutare gli italiani a riempire i propri momenti di vuoto, anche e soprattutto durante periodi complessi come la pandemia del 2020 e del 2021. Si tratta dunque di un tema che merita un approfondimento.

Gioco online e tempo libero: una simbiosi crescente

L’ultimo rapporto E-commerce Italia ha evidenziato come il gioco online e il settore del tempo libero risultino sempre più legati. Si parla nella fattispecie di una crescita del comparto del gambling, dovuta ad una maggiore penetrazione nel mercato del gioco digitale. Casaleggio Associati, non a caso, sottolinea quanto segue: il gambling telematico oramai rappresenta un traino fondamentale per lo svago degli utenti in Italia.

Si tratta di una situazione legata ad una serie di coincidenze storiche, sociali, economiche e non solo. La pandemia, come vedremo, ha avuto un effetto domino determinante, ma lo stesso vale per i passi in avanti mossi dalle tecnologie negli ultimi tre anni. Casinò online come Leovegas, recensito dai blog di settore, oggi mettono a disposizione degli iscritti svariate opzioni, dalle slot machines fino ad arrivare ai giochi di carte, passando per uno dei casinò live più professionali in Italia.

Innovazione e sicurezza: i due motori propulsori

Il rapporto presentato da Casaleggio Associati, inoltre, sottolinea l’importanza del ruolo appartenente all’innovazione tecnologica. Questo fattore si è infatti dimostrato fondamentale per la crescita del comparto, come anticipato poco sopra. Una regola che vale non soltanto per il gioco online, ma anche per il settore e-commerce in generale.

Il progresso tecnologico ha permesso alle aziende di offrire agli utenti la possibilità di usufruire di servizi sempre più avanzati e soddisfacenti, spesso tagliati su misura per ogni singola necessità. Questo, a sua volta, ha portato ad un aumento della soddisfazione dei clienti e al conseguente passaparola.

Nel caso del gioco online, poi, non si tratta solo di divertirsi, ma anche di garantire servizi sempre più sicuri e affidabili. Per questo motivo, l’Italia può vantare un successo maggiore rispetto ad altri paesi europei e non solo, per via delle particolari attenzioni che riserva nei confronti della legalità e dei controlli nel gambling digitale.

Dal lockdown ad oggi: l’assestamento del mercato

Il lockdown ha avuto un impatto significativo sulla distribuzione delle risorse tra i vari settori, che continuano ad evolversi per adattarsi al nuovo contesto. Il tempo libero è emerso come il vero leader, incorporando il 50,07% del fatturato totale, trainato dalla crescita del gioco online, degli hobby e dello sport.

Come detto poco sopra, la pandemia ha alimentato il settore del gambling, offrendo un’alternativa di svago in un momento particolarmente difficile per gli italiani. Non potendo uscire di casa, per via delle restrizioni imposte dal governo e legate all’emergenza sanitaria, il digitale e il gaming sono diventati la valvola di sfogo preferita per lo stress.

Ovviamente, a distanza di tre anni, la situazione si è evoluta ulteriormente cambiando ancora una volta. La crescita del settore del gioco online continua, ma non ai ritmi vissuti durante il periodo di lockdown (2020 e in parte il 2021). Nonostante ciò, la situazione resta positiva: secondo le stime degli esperti, infatti, nel 2023 si assisterà ad una moderata crescita e ad un naturale assestamento del mercato.

Ritornando al segmento del tempo libero, in tal caso si prevede un corposo aumento del +23%, tanto da rappresentare il settore con le prospettive di crescita maggiori. Il merito va alla conferma delle concessioni sul gioco online, che avrà un’ulteriore valenza di 2 anni. Ciò consentirà agli operatori di consolidare la propria posizione nel mercato, e di pianificare ulteriori investimenti a lungo termine per migliorare l’offerta di servizi e prodotti.

Il problema del mercato illegale

Nonostante il boom del gioco online, il mercato illegale rappresenta ancora un ostacolo per l’industria. Per via di un volume simile a quello del mercato legale, e con quasi 10.000 siti oscurati ma ancora accessibili tramite VPN, la lotta alla piaga del gioco illegale rimane un tema centrale per le autorità e gli operatori del settore. Va comunque specificato che le autorità italiane stanno facendo dei passi in avanti notevoli. Nel 2023, fino a marzo, sono stati infatti bloccati altri 28 portali di casinò online privi di autorizzazione. Si fa riferimento, nello specifico, ai siti sprovvisti della certificazione concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). E nei prossimi mesi questo elenco è destinato a crescere ulteriormente.