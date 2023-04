Mattino – Spavento Osimhen in allenamento, stop durante la seduta

Spavento per Osimhen al Konami Training Center di Castel Volturno, alla vigilia di Napoli-Salernitana. Il nigeriano si è fermato durante la seduta d’allenamento per un leggero fastidio al polpaccio.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, si è trattato di un falso allarme, considerando che poco dopo essersi reso conto del dolore, l’attaccante ha proseguito come se nulla fosse. Nel frattempo, Simeone è apparso davvero scatenato. Le sue condizioni sono buone e oggi rientrerà in panchina.