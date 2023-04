CdS: Napoli-Salernitana, prevista una sorpresa per Osimhen in tribuna

Oggi il Napoli potrebbe festeggiare la vittoria dello scudetto. La città non sta più nella pelle e con lei l’intera squadra, che spera di poter regalare questo traguardo al suo popolo.

Tra i giocatori più attesi e acclamati al Maradona, ecco Victor Osimhen, pronto a lasciarsi andare e vivere il suo primo titolo nazionale in carriera. Un traguardo che, come raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nigeriano potrebbe raggiungere davanti a un pubblico speciale. Si tratta di Haley True, la piccola stella di papà Victor, che sarà in tribuna con mamma Stefanie e Roberto Calenda, suo manager ma soprattutto famiglia italiana.