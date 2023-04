Prima pagina – Il Mattino: “Verso lo scudetto, parla l’ex capitano”

Nella prima pagina de Il Mattino, che potete trovare oggi in edicola, c’è l’intervista a Marek Hamsik. “Verso lo scudetto, parla l’ex capitano” si legge nell’occhiello del taglio laterale. Nel titolo parole da brividi del centrocampista slovacco: “Napoli nel mio cuore, una gioia così l’avevo sognata”. Slittamento del derby a domenica, attesa per il via libera del Viminale. Spalletti: “In campo senza fare calcoli”. Sullo scudetto del Napoli è possibile leggere anche due approfondimenti: “Non possiamo non dirci napoletani” e “Una capacità manageriale che farà scuola”.