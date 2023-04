Il Mattino – Napoli, pranzo tutti insieme in occasione di Inter-Lazio

Nel caso in cui Napoli-Salernitana non dovesse essere spostata, il Napoli vedrà la sfida Inter-Lazio (in programma alle 12.30) a pranzo. Ci saranno proprio tutti, dallo staff alla squadra e le famiglie. Gli azzurri vivranno insieme la partita che, in caso di vittoria o pareggio dei nerazzurri, gli consegnerà lo scudetto. Ovviamente, sempre se sabato il Napoli batte la Salernitana senza incidenti di percorso. Una festa che avrà luogo su una collina che dà sulla Solfatara. A farlo sapere è l’edizione odierna de Il Mattino.