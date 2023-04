CdS – De Laurentiis pronto a rinnovare anche Kvaratskhelia. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia sta dimostrando di essere una rivelazione per il Napoli, mostrando la sua abilità anche nella sua prima stagione in un club di alto livello.

Il giovane talento ha conquistato i tifosi e sta contribuendo al sogno scudetto insieme a Osimhen. Il presidente De Laurentiis intende proteggere il suo prezioso giocatore. Prima della partita di ritorno con il Milan, De Laurentiis ha avuto un incontro cordiale e informativo con il suo agente per riaffermare la volontà del Napoli di proteggere i propri interessi e prolungare il contratto del giocatore georgiano fino al 2028, con un giusto aumento salariale dopo una stagione eccezionale. Ci saranno ulteriori discussioni, ma non c’è bisogno di preoccuparsi o affrettarsi. Tutto rimandato alla fine della stagione.