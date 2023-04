Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani, tra la sua squadra e il Napoli. Queste le sue parole:

Ha visto Napoli-Milan?

“Si, è stata una bellissima partita con alti contenuti tecnici. Il Napoli ha giocato come sempre, sappiamo che sono in ottima condizione e che comunque vorranno avere uno spirito di rivalsa. Poi per loro, la sfida con la Juve è sempre molto sentita”

Come pensa di convincere Rabiot a restare alla Juve?

“Adrien è cresciuto tanto, credo possa migliorare nel verticalizzare e nel tiro da fuori. Poi vedremo cosa riserverà il futuro”

Come ha visto il gruppo dopo quello che è successo?

“Siamo tornati ieri pomeriggio, abbiamo fatto allenamento. Abbiamo oggi per recuperare energie e tanto da fare davanti”.

Preoccupato dal fatto che Vlahovic non segni più?

“No, assolutamente. Sta passando un momento difficile che ci deve essere in un percorso di crescita, non è che è diventato scarso. Deve migliorare come tutti, e deve essere sereno perché non è l’unico che ha la responsabilità della squadra. Tutti sono responsabili”

Le voci all’esterno vi hanno tolto qualcosa? Cosa sarebbe successo senza quei 15 punti di penalizzazione?

“Sarebbe troppo facile pensare a questo scenario. In questi mesi abbiamo fatto un lavoro quotidiano dove tanti giocatori sono cresciuti, abbiamo trovato un equilibrio. Magari i 15 punti di penalizzazione possono averci compattati, ma può pure essere che senza la penalizzazione avremmo fatto meglio. Io sono felice del cammino dei ragazzi, che è straordinario”

Sentite il peso di una nuova sentenza e magari nuova penalizzazione?

“Noi dobbiamo fare punti sul campo, per ora tutti quelli che abbiamo fatto li abbiamo. Ora dobbiamo cercare di vincere più gare possibili perché vogliamo giocare la Champions League l’anno prossimo”

Pensa che questo campionato sia falsato o regolare?

“Non so se sia regolare, noi abbiamo cercato di fare il possibile dopo la penalizzazione. Magari ci possono essere stati dei condizionamento, ma quello che è stato è stato”

Domani può giocare Milik, anche per far riposare Chiesa-Vlahovic-Di Maria in vista del ritorno contro l’Inter?

“Noi dobbiamo giocare 8 partite di campionato, 2 di Europa League e un’altra di Coppa Italia sicuramente. In campionato saranno quelle 8, vorremmo che in Europa League e Coppa Italia ce ne fossero altre due. Se ci riusciamo, vorrebbe dire aver giocato 58 partite in stagione, il massimo per un club. Ora l’importante è che tutti stiano bene, in modo da fare rotazioni. Domani sarebbe importante vincere”.

Quanta voglia di riscatto c’è dopo l’1-5 dell’andata?

“Nessuna voglia di riscatto, chiaro che domani, però, possiamo battere la capolista. Il Napoli è forte, l’ha dimostrato in campionato e in Champions. In campionato hanno fatto benissimo, avendo un ruolino di marcia impressionante che lo ha ammazzato”

Chi toglierebbe a Spalletti?

“La rosa del Napoli è forte, poi non so chi non ci sarà domani. Diciamo che alcuni giocatori se li sono tolti per conto loro, per cui io non devo toglierne altri”

Come mai gli attaccanti fanno fatica a segnare?

“E’ un momento un po’ difficile, sono anche un po’ sfortunati nel non trovare il goal. Ma da qui alla fine sicuramente ci daranno una mano”

Domani è possibile vedere Chiesa dall’inizio?

“I minuti nelle gambe li ha, perché giovedì ha giocato per tutta la partita. Vedremo come recupererà”.

Come ha reagito la squadra alla sentenza?

E’ chiaro che noi a fine gennaio, dopo la penalizzazione, abbiamo fare un reset, uno sforzo mentale, guardare la classifica e cercare di risalire le posizioni. Poi comunque abbiamo giocato e siamo andati avanti in Coppa Italia, in Europa League. Noi abbiamo fatto delle buone cose, ora dobbiamo cercare di fare meglio. Possiamo andare in finale di Coppa Italia e di Europa League, e poi cercare di superare la Lazio seconda”

Un punto sulla difesa: come stanno Bremer e gli altri?

“Domattina vedrò come stanno. Bremer non ha nessun infortunio, ma vedremo come ha recuperato. Sia Rugani che Bonucci stanno bene, anche De Sciglio è a completa disposizione”.

Che Napoli si aspetta?

“Un Napoli che si sta avviando a vincere lo Scudetto, ha fatto un campionato straordinario che sta vincendo meritatamente. Sarà una gara difficile contro una squadra forte”.

