Gazzetta – Giroud a rischio forfait contro il Napoli, oggi provino decisivo

SOS in casa rossonera. Alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions tra Napoli e Milan, pare che Olivier Giroud stia riscontrando un problema fisico.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese non ha concluso l’allenamento di ieri per un fastidio al tendine d’Achille della gamba sinistra. Stefano Pioli avrà a disposizione le prossime ore per capire se il centravanti riuscirà a scendere in campo contro gli azzurri di Spalletti.

Qualora Giroud dovesse dare forfait oppure non garantire i 90 minuti, sarà Rebic a prendere il suo posto.