Montella: “Napoli-Milan? Impossibile fare calcoli. Sarà una partita aperta…”

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella si è soffermato sulla partita di Champions tra Napoli e Milan, match che decreterà il passaggio in semifinale di una delle due squadre.

Queste le parole del tecnico dell’Adana Demirspor: “Sarà una partita aperta. Impossibile fare calcoli. Per il Milan non avrebbe senso chiudersi in difesa. A determinare sarà un episodio, un colpo di classe”.

Poi, parentesi su Osimhen: “Credo che sposterà gli equilibri. Per come attacca la profondità, per come riempie l’area e per le abilità nel gioco aereo. E poi perché aiuta la squadra anche quando la palla è degli altri: se non c’è, manca. Se c’è, sempre che sia in condizioni ideali, incide. Con lui il Napoli si riconosce di più, cambia il suo modo di giocare, come cambierà di conseguenza per il Milan“.

Infine, sul gruppo azzurro: “Non ripeteranno l’errore del secondo tempo di Milano. E sono certo che anche Spalletti sarà bravo a gestire la tensione della sua squadra. Lui sì, ha esperienza internazionale da vendere. Ha dimostrato ancora una volta di essere un allenatore straordinario. Tutto il Napoli merita applausi“.