VOTO 5 Non sfficiente la partita di Kovacs, sotto gli occhi del designatore Uefa, Rosetti: metro di giudizio assolutamente sballato e non uniforme (il Napoli lamenta uno sbilanciamento 70/30), ha dato l’impressione di voler gestire il match (pochi fischi, niente gialli) salvo poi cambiare idea, senza una linea tecnico/disciplinare chiara. Il doppio giallo per Anguissa, a stretta norma supportabile, è figlio di tutto questo. La mezza rissa finale anche.

DOPPIETTA Due gialli in 4’ (anche questo meriterebbe una riessione) per Anguissa, uno – visto il metro – doveva essere gestito meglio: entrambi arrivano a difesa schierata (dunque, quale Spa?), sul secondo c’è una gamba alta che forse non aiuta, ma il primo… Nel caso, fra l’altro, ammonisce Di Lorenzo per proteste assolutamente composte. NO RIGORE Contatto LobotkaSaelemaekers, di gioco, non c’è nulla: ok no rigore. DISCIPLINARE Grave il mancato giallo per Leao, che spacca la bandierina per frustrazione, il cartellino è automatico. Perdona Krunic (era diffidato anche lui) su Zielinski, poi Kim su Giroud e soprattutto Lozano su Theo (i due se l’erano appena promesse).

Fonte: Corriere dello Sport

Fonte foto: Ansa