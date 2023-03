Rmc Sport – Osimhen priorità in attacco del Psg, i francesi pronti ad offrire delle contropartite, questi i possibili giocatori

Victor Osimhen è entrato nel mirino di molte big d’Europa grazie alla sua ottima stagione, e come riporta Rmc Sport su di lui si è fiondato il Psg. Il motivo del grande interesse è Luis Campos, dirigente del club francese e che nel 2019 ha portato al Lille il nigeriano. Nelle ultime settimane il club sembra aver incontrato più volte gli agenti del calciatore, che ha aperto ad un possibile ritorno in Francia. Al momento lo scoglio più grande è rappresentato da Aurelio De Laurentiis, che non chiede meno di 100 milioni per cedere il suo top player, cifra che il club francese potrebbe non avere disposizione per il mercato estivo. Luis Campos per questo vorrebbe provare ad offrire al club azzurro delle contropartite tecniche per abbassare la richiesta azzurra, come Leandro Paredes, che in estate tornerà dalla Juventus, e Mauro Icardi, oggetto di desiderio di De Laurentiis nei suoi anni milanesi.