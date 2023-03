“Napoli chiama Napoli”, gli ultras azzurri si ritroveranno domenica 2 aprile in Piazzale Tecchio con bandiere e stendardi

Gli ultras azzurri hanno organizzato una nuova iniziativa, questa volta prima della partita col Milan al ‘Maradona’ di domenica 2 aprile. I gruppi ultras si ritroveranno in Piazzale Tecchio alle 16.30 con bandiere, stendardi e fumoni per creare l’atmosfera che nello stadio non ci potrà essere. Dopo l’entrata allo stadio gli ultras resteranno in silenzio e torneranno a cantare solamente alla fine del match. Criticato nel manifesto il costo dei biglietti per la sfida di Champions contro i rossoneri, invitate a partecipare le famiglie che non possono permettersi di assistere alla sfida del 18 aprile, perché l’entrata allo stadio viene considerata nel manifesto un “lusso” per il costo dei biglietti.