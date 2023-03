Si è appena conclusa il secondo match dell’Italia valido per le qualificazione ai prossimi campionati europei del 2024. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno confezionato una prestazione sufficiente strappando i tre punti ai padroni di casa. Le reti entrambe segnate nel primo tempo e su sviluppo da palla inattiva, sono state realizzate prima da Retegui e poi da Pessina. L’Italia tira un sospiro di sollievo dunque dopo la brutta prova che ha portato alla sconfitta, al Maradona, contro l’Inghilterra.

Due sono stati i calciatori del Napoli impegnati nella partita con Malta. Il primo, Giovanni Di Lorenzo, dopo l’ammonizione nel primo tempo, è stato sostituito all’intervallo per far spazio a Darmian. Il secondo, Matteo Politano, ha preso parte all’intera partita, complice la sostituzione di Gnonto per infortunio nel corso della prima frazione di gioco.