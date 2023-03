L’edizione odierna di Tuttosport apre con alcuni aggiornamenti sul mercato bianconero in entrata: “La Juventus si interessa a Frattesi per il centrocampo. L’azzurro piace ma ci sono anche Pogba e Rabiot in gioco. Incontro con Sassuolo e agenti dopo la sentenza del -15%”.

In taglio alto spazio all’Italia, che dopo la sconfitta subita con l’Inghilterra al Maradona cercherà di riscattarsi nell’impegno con Malta: “Italia impegnata a Malta, offerte per Retegui. Sirigu subisce grave infortunio: rischio per la sua carriera”.