PRIMA PAGINA CorrSport – Kim giura amore al Napoli: “Punto alla Champions”

Il Corriere dello Sport di oggi mette in evidenza in prima pagina le dichiarazioni del difensore Kim del Napoli, con il calciatore coreano che si concentra sulla Champions e sugli azzurri, allontanando l’interesse del Manchester United: “‘Punto alla Champions e penso solo al Napoli’. Il coreano allontana lo United”.

In taglio alto l’Italia, con La nazionale affronta Malta con il giovane Gnonto in campo. Dejan Stankovic parla degli alti costi dei riscatti per i club italiani, mentre la Juventus è al suo fianco.