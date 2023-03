GdS – Dopo la vittoria sul Napoli, l’Inter credeva al sorpasso sugli azzurri, il retroscena

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un retroscena di casa Inter post vittoria sul Napoli. Secondo il quotidiano non c’è più alcun dubbio, i partenopei stanno per vincere il loro terzo Scudetto. La possibilità che Milan e Inter raggiungessero la vetta era molto reale dopo la sconfitta della squadra napoletana contro l’Inter a San Siro nel mese di gennaio. Le due milanesi credevano addirittura nel sorpasso, ma alla fine non è successo. Il 4 gennaio, alla fine di Inter-Napoli, l’Inter di Simone Inzaghi festeggiava la vittoria ed era a 8 punti dal primo posto. Purtroppo però le cose non sono andate come sperato, anche perchè l’Inter si è inceppata dopo quella vittoria.