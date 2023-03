Italia-Inghilterra, il piano del Prefetto per evitare scontri: i dettagli

Saranno circa 2500 i tifosi dell’Inghilterra previsti al Maradona per il match di qualificazione agli Europei Italia-Inghilterra. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il Prefetto di Napoli ha già stabilito il piano sicurezza:

“Oggi il questore Giuliano incontra la polizia inglese in via Medina per individuare eventuali frange di teppisti britannici. I 2500 tifosi inglesi, in gran parte saranno indirizzati e accompagnati alla Stazione Marittima dove ci saranno i controlli e poi la sistemazione sui bus messi a disposizione dal Comune, 18 mezzi tra Eav e Anm, per portarli allo stadio. Si temono scontri, ma si farà di tutto per evetirli” si legge sul quotidiano.