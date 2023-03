Allerta massima per possibili incroci tra tifosi: monitorati tifosi azzurri in viaggio per Torino e derby romano

Giornata di grande allerta per le forze dell’Ordine, a causa dei possibili intrecci calcistici che potrebbero portare a nuovi scontri tra gli ultras. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino, che parla dei circa 10mila i tifosi napoletani al che si raduneranno al Filadelfia e che si potrebbero incrociare in autostrada con i tifosi della Roma, impegnata oggi nel derby con la Lazio.

Il Viminale ha ordinato una stretta sorveglianza sulle aree di servizio dell’A1 al fine di prevenire nuovi episodi di violenza, considerando che la Roma gioca alle 18 e quindi non si potrà escludere un altro incontro tra facinorosi all’autogrill. Gli eventi degli ultimi anni hanno dimostrato che i disordini non si verificano nello stadio o nelle vicinanze, ma in altre zone.