Gazzetta – Napoli a caccia del 30 e lode: se vince oggi meglio di City, Barça e di tutti in Europa

L’eventuale vittoria di oggi con il Torino sarà fondamentale, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli è alla ricerca del 30 e lode al Torino Olimpico”.

“La Banda Spalletti merita un voto molto alto per la loro costanza durante tutta la stagione. Con 22 vittorie in campionato e 7 vittorie in Champions, il Napoli è arrivato a 29 successi e se riusciranno ad estendere questa serie di vittorie contro i granata saranno i primi nei cinque principali campionati europei a conquistare 30 successi, superando anche City e Barcellona“, si legge sul quotidiano milanese.