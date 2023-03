Gazzetta – Osimhen riceve il premio dell’Associazione della Stampa Estera e ringrazia Kvara

Osimhen ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dall’Associazione della Stampa Estera per il titolo di miglior talento straniero in Italia.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, inoltre, l’umiltà dell’attaccante nigeriano è talmente grande da non aver pensato a se stesso nemmeno in un momento di gloria come questo: il suo ringraziamento va anche all’amico e compagno di squadra Kvara: “Questo è per te, dicono certi palloni. Victor Osimhen lo sa e forse per questo, nelle sue parole romane pronunciate dopo aver ricevuto il premio dell’Associazione della Stampa Estera per il miglior sportivo straniero in Italia del 2022, sente il bisogno di un grazie. Rivolto al principe degli assist, al suo fratello del gol, Khvicha Kvaratskhelia. «Lui è un ragazzo eccezionale, l’ho pensato subito appena l’ho visto, gli vogliono tutti bene nello spogliatoio,anche per quello che fa fuori”.